突然ですが、「loT」の正式名称知っていますか？答えをみると…意外！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Internet of Things」でした！日本語では、「モノのインターネット」。家電・車・産業機械・農業センサーなど、あらゆる“モノ”をインターネットでつなぎ、データを収集・分析・制御する技術のことです。スマート家電やスマート農業、ウェアラブル端末などが代表例ですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略