【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝152円85〜95銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1622〜32ドル、177円62〜72銭。米景気の先行きへの安心感が広がり、ドル買い円売りが優勢だった。