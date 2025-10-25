国土交通省は9月、鉄道分野のGXに関する官民研究会での議論を踏まえ、「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」を公表しました。このレポートでは、これからの鉄道車両の目指す方向性が把握でき、興味深い内容となっています。【写真】鉄道分野のＧＸを進めるための目標等を見る2035年の鉄道車両はどうなる？そもそも、「鉄道分野のGXに関する基本的考え方」にある「GX」は、「グリーントランスフォーメーション」の略語です。簡単に