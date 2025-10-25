高市早苗首相が衆参両院で所信表明演説をして、政権の基本方針や当面の政治課題を語った。防衛費の増額や憲法改正、外国人対策などに「高市色」を発揮した。真っ先に言及したのは「強い経済」である。積極的に財政出動を行い、物価高対策を急ぐと強調した。少数与党を意識しているのだろう。裏付けとなる補正予算の成立に向けて「与野党で知恵を結集しましょう」と協力を呼びかけた。防衛力強化への力の入れようも明確だ。