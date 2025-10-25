大分県日田市内の5高校と日田支援学校高等部の生徒による「日田市の未来を考える〜住みたい・戻ってきたいまち」をテーマにした意見交換会が今月10日、市役所であった。各校から2、3人ずつの計15人が参加。魅力ある市の姿を考えた。市は2月に各校と包括連携協定を締結し、その一環として意見交換会を実施した。高校生から直接声を聞き、集約した意見は市の自治基本条例見直し検討委員会などで活用する。コーディネーターは大