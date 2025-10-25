文化審議会が大分県佐伯市鶴見の「水ノ子島灯台」を国重要文化財に指定するよう答申した24日、地元では喜びの声が上がった。県内では92件目。冨高国子市長は「未来を担う子どもたちが古里を自慢できる宝がまた一つ増えた」と喜びのコメントを出した。明治期、豊後水道の艦船が増える中、安全を守るために完成。難工事を経て、岩礁上に建てられた高さ41メートルの洋式灯台は今も現役で活躍している。対岸にある旧吏員退息所と旧