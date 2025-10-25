人工衛星を活用して栽培された大分県玖珠町の新たなブランド米「くす天空の輝き」の出荷式が23日、同町であった。2キロ4千円前後で、町内の道の駅、Aコープ、大分市のトキハ本店に並ぶ。今後、福岡市の岩田屋本店や東京・青山のスーパー「紀ノ国屋」での販売も予定される。「くす天空の輝き」の品種は、町内で栽培された「ひとめぼれ」。人工衛星によって稲の色や光の反射、気温などのデータから稲の状況を分析し、肥料の量、