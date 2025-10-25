熊本市は市電の安全運行に向けて交通局の抜本的な改革を進めようと、外部の視点で助言を得る専門家会議を発足させた。22日に初会合があり、メンバー9人がこれまでの課題と対応を共有した。メンバーは軌道、電気設備、車両、運転、組織体制など各分野の有識者。会長に選ばれた東京大大学院の古関隆章教授は「市にとって大切な軌道交通の未来を共に考え、最も良い方向性を見いだしたい」とあいさつした。初会合では、2024年以