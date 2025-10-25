熊本県の最低賃金（時給）が過去最大の引き上げ率となった本年度の改定額1034円について「高すぎる」「やや高い」と答えた県内の中小企業は68％に上り、多くの事業者が負担に感じていることが、県商工会連合会が9月に実施した会員調査で分かった。「最低賃金を下回るので引き上げる予定」との回答は41％だった。一方、2020年代（5年以内）の政府目標である時給1500円以上を既に達成している、と答えた事業所もあった。従業員を