佐賀県警の科学捜査研究所の元職員がDNA型鑑定で不正を繰り返していた問題で、長崎県弁護士会は22日、第三者機関による調査を求める岡田雄一郎会長名の声明を出した。原因解明や、捜査や公判に与えた影響の検証を求めている。佐賀県警が内部調査を基に公判などへの影響がなかったとする点に対し、「（対象事件の）被告や弁護人だった者に対する調査は一切行われず、身内だけで出された結論。公正、透明性を欠く」と指摘。元職