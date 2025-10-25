長崎県雲仙市議選は26日、告示される。2減となる定数17に対し、現職12人、新人6人の計18人が立候補を予定しており、選挙戦となる見込み。立候補の届け出は同日午前8時半〜午後5時、吾妻町ふるさと会館で受け付ける。投票は11月2日午前7時〜午後6時、市内28カ所で実施され、午後7時半から吾妻体育館で即日開票される。有権者数は3万3692人（9月1日現在、市選管調べ）。