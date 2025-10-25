太平洋戦争直前に長崎県大村市にできた工場群「第21海軍航空廠（しょう）」一帯が空爆に遭った大村大空襲から25日で81年になる。同市松並2丁目の慰霊塔公園で24日、慰霊祭が行われ、遺族8人のほか、海上自衛隊や市関係者ら100人が集った。主催団体の高齢化によって戦後80年目の今年が最後の式典となり、出席者たちは「戦争の記憶を風化させず、語り継いでいこう」とあらためて誓い合った。同航空廠は、佐世保にあった海軍の飛