長崎国際大（長崎県佐世保市）は人間社会、健康管理、薬−に次ぐ4番目の学部として、2027年春に開設を予定していた「未来理工学部」の名称と内容を修正した。修正後の名称は「情報学部」。学部内に3学科を設けて定員160人としてきたが、1学科98人とする。文部科学省への認可申請について助言する事業者などと協議する中で方針を改めた。開設時期は変わらず、同年春を目指す。情報学部情報デザイン学科とし、「AI・データサイエ