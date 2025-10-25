佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を巡り、県警の福田英之本部長は24日の定例会見で、8日から始まった警察庁による特別監察について「真摯（しんし）かつ適切に対応したい」と述べた。県議会や県弁護士会などが求める第三者による調査に関しては「特別監察を受けている段階」と繰り返し、今後の対応について明言を避けた。福田本部長は、県議会が2日に全会一致で可決した第三者による調査を求める決議に