シニア世代が生涯学習や地域活動に取り組む「ゆめさが大学」の卒業生が学びの成果を発表し、在校生と交流する「大学校祭」（県主催、県長寿社会振興財団共催）が29日、佐賀市のSAGAアリーナで開かれる。手品や楽器演奏、日本舞踊などの13組が登場予定。入場無料。「ゆめさが大学」は、地域社会を支えるシニアの人材育成などが目的で、同財団が事務局を担う。地域の歴史や文化芸術を学び、グループごとに高齢者施設や公民館をボ