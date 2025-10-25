佐賀市議会（定数36）は24日、新しい会派構成を決めた。自民党系が改選前の4会派から3会派になり、県内初の地方議員となった国民民主党の市議は立憲民主党の市議らが所属するネットワーク佐賀に入った。内訳は自民さが10人、自民市政会9人、自民清流4人、ネットワーク佐賀5人、公明党4人。市民共同、共産党、STEP−UPFORSAGA、参政党は各1人。（竹中謙輔）