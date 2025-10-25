佐賀インターナショナルバルーンフェスタ会場で毎年グッズを販売しているバルーングッズ製作委員会は24日、今年の新作を発表した。佐賀錦や木工など、佐賀らしさを生かした商品をそろえ、担当者は「佐賀にしかないアイテムがそろっている」とPRしている。製作委に参加するのは、佐賀錦振興協議会▽副島硝子（がらす）工業▽飛鳥工房▽ミツゼクラフト▽LABO−の5者。プリントTシャツやトートバッグのほか、佐賀錦や革小物、木工