ソフトバンクからドラフト2位で指名された九共大の稲川竜汰投手（21）が24日、北九州市八幡西区の同校で指名あいさつを受けた。折尾愛真高出身。最速152キロのキレのある直球と縦に割れるカーブが武器の右腕は「まずは開幕1軍で投げて将来的には日本球界を代表する投手になりたい」と意気込んだ。ソフトバンクの永井編成育成本部長は「最近ではなかなか見ないすごい真っすぐを投げる投手。プロの打者も捉えきるのは難しいと思