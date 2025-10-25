原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、原子力発電環境整備機構（NUMO）による「文献調査」が進む佐賀県玄海町で23日夜、住民が政府側と意見交換する「対話の場」が開かれた。NUMO職員が、すでに文献の収集が終わり、読み解いて評価する段階に移っていることを説明。参加者からは評価方法などに関する質問が上がった。対話の場は4、7月に続く3回目で、町民有志でつくる実行委員会が主催。区長