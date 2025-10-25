ふるさと納税制度のルールに違反し、9月30日から2年間の制度除外措置を受けている佐賀県みやき町は24日、町内の返礼品納入業者らの支援策を町議会の全員協議会で説明した。事業資金を借りる際の利子などを町が負担するほか、町の特産品を販売するネット通販サイトを開設する。関連事業費を含む2025年度ふるさと寄付金基金特別会計補正予算案を31日招集予定の臨時議会に提案する。財政支援の対象はいずれも町内の返礼品納入業者