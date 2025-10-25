明治神宮大会出場を懸けた全九州大学野球選手権（西日本新聞社など後援）が25日、福岡市の今津運動公園野球場などで開幕する。九州の大学野球4連盟の上位3チームが出場。各リーグの2位と3位で1回戦を行い、勝者が準々決勝で1位チームと対戦する。福岡六大学野球連盟（福六）1位の九共大はソフトバンクにドラフト2位指名されたエース稲川竜汰（4年・折尾愛真）を軸に3年ぶりの優勝を狙う。6月の全日本大学野球選手権で初めて8強