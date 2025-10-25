ノルディックスキー複合の渡部暁斗選手(37)が23日、「すっきりと晴れやかな気持ちで引退を決意することができました」と今季限りでの引退を発表しました。会見で渡部選手は「花びらの最後の一枚が散っていくのを寂しく待つつもりはなく、2月のイタリアで季節外れの満開の桜を咲かせて終わりたいなと思っています」と2026年のオリンピックへの意欲を見せました。2006年のトリノ五輪から5大会連続でオリンピックに出場、通算4つのメ