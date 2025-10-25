米ニューヨークの国連本部＝2019年9月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（15カ国）は24日、国連創設80年に合わせて会合を開き、冒頭で多国間協調の重要性を再確認する議長声明を発表した。声明は機能不全が指摘される安保理の改革について具体的な言及は避けたが、会合では各国から常任理事国の拡大など改革実行を求める声が相次いだ。米国とロシアは共に改革に消極姿勢を示した。安保理は米英仏中ロの5常任