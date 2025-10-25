“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。10月18日（土）の放送は、9月4日（木）に発売されたシャフトブランド・フジクラの「SPEEDER NX GOLD（スピーダーNXゴール