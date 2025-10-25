モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。2025年10月24日（金）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「『MLB（メジャーリーグベースボール）ワールドシリーズ』の見どころを紹介！」。スポーツジャーナリストの生島淳さんに解説していただきました。アメリカのカリフォルニア州ロサンゼ