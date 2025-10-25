ポストシーズン以降、ドジャースの大谷翔平（31）が想像を超えた活躍を見せている。あたかも少年漫画の主人公のようだが、この絶頂期は一体どこまで続くのか。ようやく始まるワールドシリーズ、そして、来季以降の展望を占ってみた。＊＊＊【写真を見る】お顔がソックリ？大谷翔平が「MLBの至宝」なら…茨城で大人気の兄・龍太さん1カ月で2億7000万円大谷はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、二刀流を披露。