米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.476（-0.013） 米10年債3.997（-0.004） 米30年債4.587（+0.009） 期待インフレ率2.299（-0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、利回りは急速に低下する場面が見られた。来週のＦＯＭＣでの利下げ期待を正当化したほか、１２月についても利下