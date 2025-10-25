ドル円、１５２円台で上下動米ＣＰＩは追加利下げを正当化＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５２円台で激しい上下動を見せた。この日発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことで、ドル売りの反応を見せた。ドル円も一気に１５２円台前半に急低下していたものの、すぐに買い戻されている。その後発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回ったことでドル