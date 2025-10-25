押収された指定薬物 いま「ゾンビたばこ」と呼ばれる危険ドラッグが問題となっていて大分県内にもその脅威が迫っています。詳しく取材しました。 「ゾンビたばこ」。これは「エトミデート」という成分を含んだ危険ドラッグを称するもので、使用者は手足がしびれ、ふわふわと泥酔したような状態になります。 電子たばこで吸引ができ、若者を中心に広がっていて、中国のSNSでは、使用者がふらふらと街中を徘徊する様子