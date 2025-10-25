自治体や大学と連携して独自に起業家教育を行う長岡高専では、毎年起業家が誕生している（写真：長岡高専提供）【写真】在学中の起業が増えている高専。「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト」など、ビジネスコンテストも盛り上がっている中小企業白書によると、日本の開業率は4％前後で推移しており、欧米諸国の約半分以下にとどまっている。こうした中、続々と誕生して注目を集めているのが、高等専門学校（以下、高