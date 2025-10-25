南海トラフ地震が高確率で起きると予測され、各家庭で防災グッズを準備する必要性が高まっている昨今。被災後の避難所において、食料や生活必需品が枯渇し「極限状態」になった場合、自分や家族が生き延びるためにはどうしたらいいのか。いま知っておくべき避難所でのサバイバル術を専門家が解説する。※本稿は、高荷智也『イザというとき中身は大丈夫？防災リュックはじめてBOOK 最適化アレンジで命を守る』（徳間書店）の一部を