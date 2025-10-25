クマによる人身被害が拡大する中、「クマ撃退スプレー」が一般にも知られるようになった。ところがこの機に便乗したスプレーの“ニセモノ”が氾濫している。由々しき事態に、「正しい知識を読者に伝えたい」とクマの専門家。「効果のあるスプレー」と「正しい使い方」を教えてもらった。（ダイヤモンド・ライフ編集部）絶対に買ってはいけないクマスプレーは？「正しいクマ対策」をスペシャリストが解説『クマに9回襲われて生還し