「十和利山熊襲撃事件」は、2016年に秋田県で起きたクマによる獣害事件だ。山菜採りで入山した人が次々と襲われ、死者は4人にも及ぶ。主犯格の熊を射殺した後にも、まだ他のクマによる食害の可能性が拭えなかったという……。※本稿は『日本クマ事件簿』（三才ブックス）の一部を抜粋・編集したものです。計8人が死亡または重軽傷日本史上3番目の死者数秋田県鹿