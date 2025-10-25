「身も心も体調不良が続いているため、郷里の和歌山に戻って療養に専念することにしました」半年を目途にした休養を発表したのは、『第52回紅白』が十数日後に迫った2001年12月19日のことでした。できれば静かにフェードアウトして、たまに「いつの間にか消えちゃったけど、坂本冬美って歌手がいたよね」なんて思い出していただけたら嬉しいなと思っていましたが、噂や憶測が飛び交い、これ以上は抑えきれないと判断した結果、