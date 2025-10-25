10月21日の臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が、日本の憲政史上で初めてとなる女性総理大臣に選出された。同時に高市内閣が組閣され、総裁選を争った林芳正氏が総務相、茂木敏充氏が外務相、そして小泉進次郎氏が防衛相として入閣。少数与党として困難な政権運営が予測されるなか、自民党の「挙党体制」が演出されることとなった。「当初、総裁選の最有力は小泉氏とみられていましたが、9月25日の『週刊文春』で、陣営の牧島