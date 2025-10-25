2025年10月22日、中国メディアの中国新聞週刊は、新たに発足した高市早苗政権について、女性初の首相誕生の経緯とともにその前途多難さを「短命で終わる可能性」という観点から報じた。記事はまず、高市氏の首相就任は磐石な基盤の上に立ったものではないと指摘。26年におよぶ連立パートナーであった中道志向の公明党が「極右的」な政策への警戒感から離脱したのを受け、野党第一党の立憲民主党が国民民主党党首を首相に擁立すると