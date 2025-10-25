25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9560円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては260.35円高。出来高は8649枚だった。 TOPIX先物期近は3281ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比11.55ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49560+2408649 日経225min