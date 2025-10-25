いまが旬のサツマイモを楽しむイベント「さっぽろ焼き芋テラス」が１０月２４日に開幕しました。２０２５年も、こんなの初めて！というサツマイモが大集合しています。（油野アナウンサー）「このほくほく感、伝わりますか！きれいな黄色。ほかほかで幸せです。ことしからパワーアップ、例年より店舗数が増えている。自分好みの焼き芋に出会えます」 （油野アナウンサー）「会場限定のセットを教えてください