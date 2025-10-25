ソフトバンクは左右のエース投入で甲子園胴上げに持ち込む。本拠地2連戦の先陣を有原、26日の第2戦はモイネロを中5日で投入することが24日、有力となった。まずは2年連続最多勝に輝いた有原だ。ペナントレースでも開幕投手を務めた右腕が、大舞台も先陣を託された。「目の前の打者に集中し、とにかく粘り強く。チームが勝てるようにしっかり投げます」とコメント。対阪神は過去3試合（先発2）1勝1敗1セーブ、防御率7・20だが、