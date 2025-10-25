ソフトバンク・小久保監督が24日、本拠地で開幕する日本シリーズの前日会見に臨んだ。20年以来の日本一奪還に向けて先発のゲームメークから中継ぎトリオ投入で必勝態勢を敷く策を明かした。「勝ち切るためにわれわれの戦いに持っていく。先発がゲームを作り藤井、松本（裕）、杉山で締める形がホークス。選手を信じ切って日本一をつかみたい」先攻逃げ切りが理想形だ。「早めに点を取って勝ちパターンにつなぐように」と願う