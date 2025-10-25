今季8勝を挙げた日本ハムの達が、同学年の加入を歓迎した。前日のドラフト会議で、同じ03年度生まれの大学生が5人指名され「今いるメンバーはタイプが違うので、それぞれがうまいことやればいい」と話した。特に2位の大阪学院大の外野手エドポロ・ケインは、中村良二監督が自身の天理時代の監督という共通点があり「あの監督の下で育ったら、絶対にメンタルが強い」と対面を心待ちにした。