「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）日本海Ｓを制したゲルチュタールは厩舎回り、角馬場での運動を経て栗東坂路へ。４Ｆ６９秒１−１５秒８とリラックスした雰囲気で汗を流した。杉山晴師は「変わりなく来られていますよ」と追い切り後も順調な調整過程を伝える。木曜発表の馬体重は前走から１２キロ増の５３０キロも「前走が減っていたので問題ない。予定通りです」と強調。６枠?番とやや外めの枠には「内を見ながら行けるの