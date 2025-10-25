「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）金曜朝は栗東坂路を４Ｆ６１秒５−１４秒４で軽快に駆け上がったエリキング。神戸新聞杯のＶから中４週で向かうラスト１冠に、福永助手は「先を見据えて若干は余裕残しのつくりで臨んだ秋初戦。展開が向いたとは言えないなかでも、外からしっかりと差し切る強い競馬ができた。前走後のダメージもなく、順調です」と納得の表情だ。事前発表の馬体重が５１２キロ。「前回と同じか、少し減るぐ