【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】長谷川唯の「芸術的ループ弾」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のキャプテン・長谷川唯が、衝撃的なゴールを奪った。ワンタッチで相手GKの頭上を抜くループ弾にはファンも大興奮だ。欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。52分に失点してビ