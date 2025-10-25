羽田空港に設置されるゴジラの巨大モニュメントのイメージ（TM＆（C）TOHOCO.，LTD.）羽田空港第3ターミナルに12月下旬、ゴジラの巨大モニュメントがお目見えする。全長約40m、高さ約9mで、屋内設置のゴジラモニュメントとしては世界最大。国際線出国客らを迫力満点の姿で見送ることになり、新たな名所となりそうだ。東宝と東京国際空港ターミナルなどが企画。担当者は「国内外で知名度のあるゴジラを通じて、日本文化の発