きのう午後、富山県立山町で庭の木を剪定していた70代の女性がクマに顔面をひっかかれ、顔の骨を折るなど重傷です。通報した人「（女性は）千鳥足でふらふらだったんで。顔を手で押さえてて血が」女性を襲ったクマは川沿いを上流の方向に逃げていったとみられ、警察などが警戒を呼びかけています。