「有力馬次走報」（２４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＪＤクラシックを制したナルカミ（牡３歳、美浦・田中博）は、チャンピオンズＣ（１２月７日・中京、ダート１８００メートル）に参戦することが決まった。２４日、田中博師が明かした。引き続き戸崎圭とのコンビで臨む。「現状は右回りの方がパフォーマンスが上がりそ