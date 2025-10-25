（資料写真）神奈川県教育委員会は２４日、公立高校の２０２６年度募集定員を発表した。全日制は１３９校（県立１２６校、市立１３校）で計４万１０８人（前年度比５０人増）。内訳は県立が３万６７８１人、市立が３３２７人。県立で８８人増える一方、市立では横浜市立南の募集停止で３８人減る。県立高校の再編・統合で統合される田奈、麻生総合と小田原城北工業、大井の募集を停止。それぞれ統合校の青葉総合、小田原北で