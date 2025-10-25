ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」のキルギス大会（２６日）で、ＷＢＯ世界フェザー級１位ルイス・ネリ（メキシコ）がＷＢＣアジア同級王者サタポーン・サアット（タイ）と対戦する。元ＯＰＢＦ東洋太平洋バンタム級王者でトレーナーの椎野大輝氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ＧＡＣＨＩＢＯＸＣＨＡＮＮＥＬ」でネリについて言及。「（ネリは）スーパーバンタムだとチャンスないですもんね。今、井上（尚弥）選手が