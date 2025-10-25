世界遺産「白川郷」で知られる岐阜県白川村は10月24日、クマの目撃情報が相次いでいることから、25日から行われる予定だった紅葉のライトアップを中止すると発表しました。白川村の「野外博物館・合掌造り民家園」では、夜景を楽しむことができる秋の風物詩・紅葉のライトアップについて、週末の10月25日・26日、11月1日・2日に開催を予定していました。しかし、村内でクマの出没が多発していることから、白川村は来園者の安